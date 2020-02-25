Алиев вышел из управления Blockbuster Mall

Компания Mandarin Plaza бизнесмена Вагифа Алиева передала торгово-развлекательный центр Blockbuster Mall в управление Александру Спектору.

Об этом говорится в пресс-релизе консалтинговой компании Colliers International.

"В январе 2020 года право управления и наполнения арендаторами Blockbuster Mall перешло партнеру проекта - Александру Спектору", - говорится в сообщении Colliers International.

По словам собеседника Retailers, в структуре собственников ТРЦ произошли изменения. Подробности неизвестны. До недавнего времени на публичных выступлениях собственником ТРЦ себя называл Вагиф Алиев.

Консультант на рынке недвижимости, попросивший об анонимности, рассказал изданию, что Спектор изначально был партнером Алиева в этом проекте.

"Он был миноритарным владельцем ТРЦ, а в прошлом году увеличил долю до контрольного пакета", - уточнил собеседник.

У ТРЦ будет два брокера - не так давно выигравшая тендер Colliers International и изначально работающая с "Мандарин Плаза" - NAI Ukraine.

"Colliers будет заполнять галерею, а NAI - искать якорей", - уточнил Retailers консультант на рынке недвижимости.

Другой консультант отмечает, что на открытие магазинов может уйти около года, с учетом времени на ведение переговоров, подписания договоров и ремонта помещений.

Сейчас в Blockbuster Mall работает только супермаркет "Сільпо".