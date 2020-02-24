Заседания разрешительной комиссии Строительной инспекции будут транслировать онлайн

Процесс принятия решений о выдаче разрешительных документов на строительство будет публичным - ГАСИ будет транслировать заседания разрешительной комиссии в режиме онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам руководительницы Государственной архитектурно-строительной инспекции Елены Костенко, такой шаг направлен на устранение коррупционных рисков.

"Мы восстановили систему, по которой, во-первых, все решения обязательно публикуются после рассмотрения соответствующей комиссии.

А, во-вторых, на этой комиссии инспекторы вынуждены объявить, что именно они совершили для того, чтобы выяснить, почему может быть выдано либо не выдано разрешение на строительство того или иного объекта", - сказала она.

Костенко отметила, что субъекты градостроительства и общественность смогут лично наблюдать, как работает комиссия, на основании каких документов принимаются решения, или по каким причинам в выдаче разрешения или сертификата заказчику строительства отказано.

Первая онлайн трансляция состоится 25 февраля.

Заседание Комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с реализацией полномочий ГАСИ по разрешительных процедур, можно будет смотреть на официальном канале Госархстройинспекции в YouTube и на странице ГАСИ в Facebook.

Экономическая правда