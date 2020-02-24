ОККО и WOG снизили цены на автогаз

Розничные сети за выходные (21–24 февраля) снизили стоимость сжиженного газа в пределах 10–35 коп./л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95", передает enkorr.

Цена сжиженного газа на станциях ОККО и WOG опустилась на 32–36 коп./л.

Автогаз на станциях UPG подешевел на 30 коп./л. Крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" откорректировала цены на 1 коп./л, до 10,54–11,64 грн/л.

Стоимость автогаза в сети Shell была снижена на 16 коп./л, до 11,31 грн/л. В таких сетях как "БРСМ-Нафта", Автотранс и Mango автогаз подешевел в пределах 5–10 коп./л.

Средняя цена автогаза 24 февраля снизилась до 11,23 грн/л

Розничные цены автогаза начали снижаться в конце января. С того момента средняя цена на АЗС опустилась на 11% или на 1,25 грн./л.

enkorr.ua

Как сообщал enkorr, розничные цены продолжают спускаться в ответ на обвал цен на оптовом рынке, которые с конца декабря по середину февраля уменьшились на 18% или 3460 грн/т. Последнюю неделю снижение оптовых цен прекратилось.