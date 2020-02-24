25 февраля НБУ введет в обращение новую банкноту в 200 гривень

С 25-го февраля Национальный банк вводит в обращение новую банкноту номиналом 200 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Новыми банкнотами Национальный банк будет замещать изношенные и поврежденные 200-гривневые банкноты образца 2007 года.

Постепенно в обращении будет становиться больше новых 200-гривневых банкнот из-за замены изношенных.

Банкноты образца 2007 и 2019 будут находиться в обращении одновременно. После введения в оборот новых 200-гривневых банкнот гражданам не нужно обменивать банкноты старого образца на новые.

На новой банкноте портрет Леси Украинский перемещено в центр банкноты (ранее был с правой стороны). Размер новой банкноты не изменился - 75 x 148 мм. Цветовая гамма та же.

На обновленной банкноте номиналом 200 гривен, как и на банкнотах нового поколения номиналами 100, 500 и 1000-гривен, использованы два инновационные защитные элементы.

Один из них - это оптически переменный элемент SPARK, который выполнен в виде стилизованного изображения водяной лилии и должен постепенно менять цвет при изменении угла наклона банкноты.

Другой - "оконная" защитная лента, которая содержит изображения номинала и графического знака гривны. Если менять угол наклона банкноты, наблюдается кинетический эффект - меняется направление движения ее фонового изображения.

В течение 2018-го года Национальный банк утилизирует непригодных к обращению 102,7 млн штук банкнот номиналом 200 гривень на сумму почти 20,5 млрд гривень.

Это - почти 15% от общего количества изъятых из обращения изношенных банкнот.

По состоянию на 01.10.2019 количество банкнот номиналом 200 гривен в обращении составила 632,5 млн штук (около 22,5% от общего количества банкнот в наличном обращении).

Напомним:

Национальный банк с 20 декабря 2019 года ввел на замену бумажных банкнот монеты номиналом 5 и начинает обновление банкнот номиналом 50 и 200 гривень, монеты в 10 гривень появятся с середины 2020 года