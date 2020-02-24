Украинским судам не хватает бюджета оплачивать услуги почты — Opendatabot
Украинские суды признали, что у них не хватает бюджета на услуги почты, и они не смогут оповещать украинцев через письма.
Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.
В частности, Ивано-Франковский апелляционный суд сообщил о том, что прекращает отправлять бумажные оповещения о заседании.
"Ежемесячно суд тратил около 75 тысяч гривен на услуги почты, тогда как в бюджете на это заложена сумма в пять раз меньше", - говорится в сообщении.
"Чтобы не затягивать рассмотрение судебных дел из-за неявки участников, администрация Ивано-Франковского апелляционного суда просит участников судебных дел использовать современные альтернативные способы получения информации из суда", - отмечается на сайте суда.
Openadabot сообщает, что сделал бесплатным мониторинг судебных дел - это позволит снять информационную нагрузку с судов.
Чтобы получать оповещения о своем судебном деле, нужно ввести свое имя или номер дела и подписаться на обновления.
Экономическая правда
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