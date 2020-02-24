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В Минэкономики планируют реформировать Антимонопольный комитет

Понедельник, 24 февраля 2020, 11:36
 

В Минэкономики планируют провести реформу деятельности Антимонопольного комитета, для этого в апреле проведут форум, на который пригласят экспертов.

Об этом в Facebook сообщил министр экономики Тимофей Милованов.

"Недостаточная конкуренция - причина устаревшей экономики в Украине. Например, если бы в промышленности было бы больше конкуренции, то предприятия больше бы инвестировали в развитие и модернизацию, чтобы не проиграть в конкурентной борьбе.

И, наоборот, те отрасли, где много конкуренции - например, агро - развиваются и имеют наименьший объем износа основных средств (35% в агро по сравнению с 60% в среднем по стране). А это больше рабочих мест и более высокие зарплаты", - написал он.

По его словам, на состояние экономики напрямую влияет деятельность АМКУ, поэтому вопрос конкуренционной реформы актуален.

В апреле 2020 года Минэкономики вместе с международными партнерами планирует провести специальный форум, на котором обсудят направления реформирования Антимонопольного комитета и улучшения его работы.

Экономическая правда

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ТЭК Минэкономики

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