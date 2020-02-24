В Минцифре рассказали, как пытались "хакнуть" е-кабинет застройщика

В Николаеве через электронный кабинет застройщика, пытались ввести в эксплуатацию 8-ми этажный жилой дом, который местное управление архитектурного контроля отнесло к классу СС1 (небольшое строительство).

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

Федоров напоминает, что электронный кабинет застройщика запустился два месяца назад - он позволяет получать полностью автоматические электронные услуги в сфере строительства без участия ГАСИ.

"... Уже начато более 1000 строек и еще более 500 введено в эксплуатацию онлайн. Быстро, удобно, без коррупции. Напомню, что пока это касается только класса последствий СС1 (небольшое строительство), но СС2 и СС3 уже в активной реализации.

И все эти два месяца бандиты, которые годами зарабатывали миллиарды гривень на взятках и уже испытывают большие потери от первых шагов цифровизации, пытаются обмануть и дискредитировать кабинет застройщика", - пишет министр.

10 января сотрудники управления ГАСИ Николаевского горсовета зарегистрировали сообщение о начале строительных работ 8-ми этажного жилого дома как объект класса СС1.

Через 4 дня застройщик зарегистрировал декларацию о готовности объекта к эксплуатации через электронный кабинет.

"14 января 2020 через кабинет застройщика было зарегистрировано декларацию о готовности к эксплуатации 8-ми этажного жилого дома по адресу: г. Николаев, ул. Шевченко, 65а.

Объект никак не может быть отнесен к классу СС1 и требует получения сначала разрешения на строительство и в дальнейшем сертификата о введении в эксплуатацию", - пишет Федоров.

По его словам, это стало возможным, потому что кабинет автоматически подтягивает информацию о начале работ по реестра при регистрации ввода в эксплуатацию и не проверяет ее.

И если о начале работ было сообщено с нарушением, то оказался риск и ввода объекта в эксплуатацию с нарушением.

"Таким образом, система пытались хакнуть за счет злоупотребления при получении офлайн услуги.

Мы доработали кабинет и теперь автоматически перепроверяем информацию из реестра, которая вносилась путем получения офлайн-услуги.

...Сто процентов, что они будут искать и другие пути. Но технологии и открытость всегда победят ", - резюмирует Федоров.

Также Федоров добавил, что заказчик этого строительства ПКФ "БИЗНЕС-РЕАЛ", который согласно открытым данным государственных реестров уже является стороной в нескольких судебных делах связанных с арендой земельных участков и подделкой документов на право собственности.