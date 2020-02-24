Почти половина киевских мостов в предаварийном состоянии — Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко поручил коммунальным службам обследовать столичные мосты и путепроводы и демонтировать фрагменты облицовки несущие потенциальную опасность. Также он отметил, что из 171 конструкции мостов и путепроводов - 75 в предаварийном состоянии.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Мы должны предотвратить такие ситуации, как произошла в пятницу вечером на Дегтяревская путепроводе, где произошло осыпание фрагментов защитного слоя бетона. И это счастье, что не пострадали люди.
Необходимо дополнительно проверить все пути сооружения и демонтировать фрагменты облицовки несущих потенциальную опасность для участников дорожного движения.
А на тех мостах и путепроводах, которые определены для ремонта, активизировать работы по обновлению. Погода позволяет это делать", - подчеркнул мэр Киева.
Как отметили специалисты КК "Киевавтодор", на Дегтяревская путепроводе продолжаются первоочередные противоаварийные работы.
Это один из старейших путепроводов столицы, построенный еще в 1963 году, который еще никогда не ремонтировали капитально.
"Всего в Киеве 171 конструкция мостов и путепроводов. 75 из них - и в предаварийном состоянии, потому что их не ремонтировали по несколько десятилетий.
Как, собственно, и немало дорог в городе. И сегодня мы эту ситуацию исправляем. Объемы работ большие, я понимаю. Но мы должны ускорить необходимые работы на тех объектах, определили для срочного обновления ", - сказал Кличко.
Напомним:
21 февраля на Дегтяревском путепроводе произошло осыпание фрагментов защитного слоя бетона. Куски бетона упали на автомобиль, который двигался под мостом: камень разбил ветровое стекло, повредил капот и крышу автомобиля. Никто из людей не пострадал.
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