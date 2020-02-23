Все разделы
Укр / Рус

Топ-10 прибыльных авиарейсов в мире

Воскресенье, 23 февраля 2020, 15:00
 

Компания OAG, собирающая данные о воздушных перевозках, составила рейтинг маршрутов, которые приносят наибольшую прибыль авиакомпаниям. 

Об этом сообщает издание Business Insider.

Для составления рейтинга используется информация за период с апреля 2018 года по март 2019 г

Большинство самых выгодных маршрутов начинаются или заканчиваются в Лондоне, показывает исследование. Это в издании объясняют тем, что город является важным экономическим центром и большим европейским транспортным узлом. 

Самым прибыльным маршрутом стал перелет из Лондона в Нью-Йорк, на нем British Airways за указанный период заработала более $1 млрд. За каждый час полета по этому маршруту авиакомпания получала примерно $27 000.

Десятка самых выгодных авиамаршрутов:

  1. Лондон – Нью-Йорк, British Airways ($1159 млн – $27 000/ч)
  2. Мельбурн – Сидней, Qantas ($861 млн – $24 000/ч)
  3. Дубай – Лондон, Emirates ($796 млн – $25 000/ч)
  4. Сингапур – Лондон, Singapore Airlines ($736 млн – $19 000/ч)
  5. Нью-Йорк – Сан-Франциско, United Airlines ($689 млн – $13 000/ч)
  6. Нью-Йорк – Лос-Анджелес, American Airlines ($662 млн – $13 000/ч)
  7. Доха – Лондон, Qatar Airways ($639 млн – $20 000/ч)
  8. Гонконг – Лондон, Cathay Pacific ($605 млн – $14 000/ч)
  9. Сингапур – Сидней, Singapore Airlines ($550 млн – $21 000/ч)
  10. Торонто – Ванкувер, Air Canada ($541 млн – $12 000/ч)

Напомним:

Количество авиарейсов в воздушном пространстве Украины за 2019-й год повысилось на 12%.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Авиакомпании

powered by lun.ua
Материалы по теме
Самолет, поезд или автобус: как подешевели внутренние авиаперевозки в Украине 17 февраля 2020, 07:50
Пассажирский Boeing поставил рекорд скорости над Атлантикой 9 февраля 2020, 14:20
Еще одна авиакомпания переедет из аэропорта "Киев" в "Борисполь" 25 ноября 2019, 19:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!