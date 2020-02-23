В Индонезии предлагают бороться с бедностью через замужества

Министр образования и культуры страны Мухаджир Эффенди предложил хорошо обеспеченным людям жениться на бедных и таким образом победить неравенство.

Об этом сообщает местное издание The Jakarta Post.

В стране эта тенденция не распространена из-за религиозного правила мусульман – "искать под стать себе равного". По словам Мухаджира Эффенди, люди неправильно трактуют установку.

Мухаджир предложил программу сертификации до вступления в брак, согласно которой пары, которые еще не были экономически стабильны, но стремились вступить в брак, должны получить специальное удостоверение.

"Что будет, если бедные будут искать других бедных? Будет больше бедных. А это проблема для Индонезии", – отметил министр образования и культуры страны.

Чиновник также заявил о готовности выпустить специальный закон о межклассовом браке и помогать парам с нестабильным экономическим положением в поиске работы.

В издании сообщается, что Всемирный банк недавно сообщил, что примерно 115 миллионам индонезийцев (45 процентов населения страны - ЕП), еще предстоит достичь уровня жизни среднего класса.

Тем не менее, министр отметил, что Индонезия добилась прогресса в сокращении бедности за последние 15 лет, снизив ее до менее чем 10 процентов, а средний класс вырос за этот период с 7 до 20 процентов населения.

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