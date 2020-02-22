Минобороны планирует купить ракетное вооружение на 2,4 млрд

Министерство обороны Украины в 2020 году планирует закупить около 3 тыс. ракетных комплексов и ракет к ним на сумму более 2,4 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечают в министерстве, по сравнению с 2019 годом финансирование ракетной программы увеличено на 300 млн. В частности, в 2020 году планируется завершить разработку и провести испытания комплексов "Нептун" и "Ольха". После принятия их на вооружение начнут ​​закупку серийных образцов.

В Минобороны напоминают, что 18 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины принял государственный оборонный заказ на 2020 год, на выполнение которого предусмотрены 21,25 млрд.

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