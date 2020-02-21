Кличко рассказал про планы на метро до Броваров

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в планах столичных властей продлить метрополитен до города Бровары.

Об этом он сообщил в эфире канала Украина 24.

"Город растет, это не секрет. Вышгород, Ирпень, Бровары — города-спутники, и мы пользуемся одной инфраструктурой, в том числе транспортной.

Мы говорили о том, что метро будет двигаться в направлении Броваров, такие планы есть, и в один день метро будет идти до Броваров", — рассказал Кличко.

Также Кличко заявил, что Киев будет развивать свою агломерацию, как это делают другие европейские города, такие как Париж.

"Мы создаем агломерацию, чтобы все вызовы, которые есть на сегодняшний день, всю работу согласовать с городами-спутниками. Мы берем лучшие примеры, которые работают в европейских странах, и адаптируем к нашим реалиям", — сообщил он.

(На видео с 29:17)

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Экономическая правда