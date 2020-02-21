BlaBlaCar перестал работать в Крыму из-за санкций ЕС против России

Французская карпулинговая компания BlaBlaCar прекратила предоставлять услуги на территории оккупированного Россией Крыма из-за санкций ЕС против России.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на техподдержку сервиса.

"На территории Крыма сервис BlaBlaCar не работает в соответствии с ограничительными мерами Европейского союза. Приносим наши извинения за доставленные неудобства", - заявили в техподдержке.

В то же время в BlaBlaCar не уточнили, когда именно сервис перестал работать с Крымом, но отметили, что это произошло недавно.

При попытке найти попутчика для поездок в Крым или по территории полуострова, сайт компании сообщает, что "сервис не предоставляется в этом регионе".

13 декабря 2019 года Европейский совет в Брюсселе одобрил продление экономических санкций против России.

Напомним:

В декабре 2019 года BlaBlaCar закрыл сделку по покупке агрегатора автобусных билетов Busfor и начал продавать билеты на автобусы.