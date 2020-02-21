Мобильным операторам "большой тройки" разрешили получить новые лицензии на 4G

Мобильные операторы "большой тройки" - Vodafone Украина, "Киевстар" и lifecell, получили разрешение на долгосрочное внедрение технологии 4G в диапазоне частот ниже 1Гц.

Об этом сообщает НВ Бизнес.

Отмечается, что это последний шаг к внедрению в Украине 4G в низких диапазонах - соответствующее решение Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, приняла 21 февраля.

"Лицензии начнут действовать с первого июля и рассчитаны на срок от 5 до 20 лет. Внедрение технологии начнется с сентября этого года. Дата полного освоения спектра мобильными операторами - ноябрь 2024 года", - говорится в сообщении.

Согласно решению телеком-регулятора, Vodafone Украина получил разрешение на досрочную смену радиотехнологии GSM-900 на радиотехнологию IMT в полосах радиочастот 900-905 МГц/945-950 МГц.

Лицензию для досрочного внедрения радиотехнологии выдадут сроком на 15 лет (до 1 июля 2035 года). Общая ширина полосы радиочастот - 250 МГц.

В то же время "Киевстар" получил разрешение на досрочную смену радиотехнологии GSM-900 и e-GSM на радиотехнологию IMT в полосах радиочастот 888,8-895МГц/933,8-940 МГц.

Лицензию выдадут сроком на 20 лет (до 1 июля 2040 года), общая ширина полосы радиочастот - 310 МГц.

Оператор lifecell получил разрешение на досрочную смену радиотехнологии GSM-900 на радиотехнологию IMT в полосах радиочастот 895-900 МГц/940-945 МГц.

Лицензию выдадут сроком на 5 лет (до 1 июля 2025 года), общая ширина полосы - 250 МГц.

"В течение дня мобильные операторы получат счета от НКРСИ на оплату лицензий. После оплаты лицензий мобильные операторы получат уже сами лицензии. По прогнозам, это произойдет уже на следующей неделе", - пишет НВ Бизнес.