Законопроект о платежных услугах: какие новации предлагает Нацбанк

Национальный банк в конце января обнародовал проект закона о платежных услугах, который, в частности, предусматривает расширение перечня платежных услуг, которые смогут оказывать участники рынка.

Об этом в колонке для ЭП сообщил заместитель директора департамента лицензирования НБУ Сергей Савчук.

По его словам, на замену нынешней одной услуге по переводу законопроект позволит предоставлять 9 платежных услуг - 7 финансовых и 2 нефинансовые.

"Наибольшее количество нововведений касается возможностей небанковских учреждений. Они смогут открывать платежные счета, выпускать платежные карты и электронные деньги, оказывать услуги эквайринга, например, установление терминалов в торговых сетях. Большинство из этих услуг сейчас могут предоставлять только банки", - отметил Савчук.

Также, по его словам, планируется ввести 2 инновационные для украинского рынка услуги: инициирование платежных операций и предоставления консолидированной информации по счетам.

"Новая услуга по инициированию платежных операций позволит автоматически объединить средства с нескольких счетов и сделать платеж на нужную сумму одним шагом.

Чем больше платежных услуг, тем больше возможностей для конечных потребителей и гибкости для допуска новых игроков на платежный рынок.

Скажем, если компания хочет заниматься только денежными переводами, то требования к капиталу будут значительно ниже, чем, например, для компании, которая планирует выпускать платежные карточки или осуществлять операции с электронными деньгами", - пояснил он.

Также предполагается открытый банкинг - банки и другие поставщики платежных услуг откроют доступ к собственным данным и сервисам другим участникам рынка (через интерфейс открытых АРЕ) для разработки собственных программ.

"Это позволит предоставить клиентам доступ к собственным счетам и услугам из единой платформы", - добавили в НБУ.

Кроме этого, участие банков и небанковских учреждений в платежных системах станет добровольным, а платежные услуги смогут предоставлять платежные учреждения, учреждения электронных денег, филиалы иностранных платежных учреждений, поставщики нефинансовых платежных услуг, НБУ, а также органы государственной власти и местного самоуправления.

Также предполагается, что после 1 июля финансовые компании смогут автоматически получать право на платежные услуги на основании основной лицензии по предоставлению финансовых услуг.

"Но для этого нужно, чтобы Верховная Рада приняла еще и новый закон о финансовых услугах", - уточнил Савчук.

Читайте подробнее в колонке: Финуслуги в смартфоне. Какие платежные новации подготовил Нацбанк

Экономическая правда