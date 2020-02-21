"Коневодство Украины" обнаружило схему по "загнанию" 2 филиалов в кредиторскую задолженность

Предприятия "Олимпиас Групп" и ООО "Сталь" завышали цены на свою работу, в результате чего два филиала ГП "Коневодство Украины" заходили в кредиторскую задолженность - выявлено кредиторской задолженности на 150 млн грн.

Об этом ЭП сообщил и.о. директора ГП "Коневодство Украины" Константин Зинченко.

По его словам, ГП "Коневодство Украины" имеет 43 тысяч га земли, которые "совместно обрабатывались с предприятиями-партнерами или "Коневодство" заказывало работу на этих землях".

"Предыдущие предприятия-партнеры, такие как "Олимпиас Групп", ООО "Сталь", завышали цены на свою работу и занижали урожайность по продукции.

Таким образом, предприятия "Днепропетровский конный завод" и "Запорожский конный завод" заходили в кредиторские задолженности на миллионные суммы - начиная с 3 млн и сейчас уже проверкой аудиторской службы обнаружено растрат, завышения и кредиторской задолженности на 150 млн грн", - сказал Зинченко.

По его словам, один из основателей "Олимпиас Групп" - родственник экс-руководителя филиала "Запорожский конный завод ГП "Коневодство Украины" и экс-руководителя ГП "Коневодство Украины" Александра Войного.

Согласно госреестру, основателем и бенефициаром ООО "Олимпиас Групп" является Сергей Войный.

"В связи с выявленными нарушениями предыдущий руководитель запорожского филиала был уволен", - сказал Зинченко.

Он отметил, что по обнаруженным фактам "загнания заводов в кредиторскую задолженность" ГП "Коневодство Украины" подало заявления в МВД, СБУ, ДФС, ГБР и Офис генпрокурора.

Также руководитель госпредприятия прокомментировал перекрытия дороги 20 февраля работниками "Днепропетровского конного завода".

"Люди бастовали по поводу невыплаты зароботной платы и сокращение штата на "Запорожском конном заводе". ГП "Коневодство Украины" находится в стадии банкротства, кредиторская задолженность у предприятия около 400 млн грн. Когда я пришел на должность (в ноябре 2019 года - ред. ), уже была задолженность по зарплате 1 месяц, уже она не выплачивалась.

Люди считают, что при Войном у них зарплата платилась, а пришло новое руководство - всех разогнали и зарплату не платят. Я понимаю людей, у которых нет зарплаты, но не "Коневодство Украины" в этом виновато", - сказал он.

Напомним, ГП "Коневодство Украины" создано в 2010 году. Насчитывает 15 филиалов по всей Украине и владеет земельным банком в тысячи гектаров.

Контроль за деятельностью ГП "Коневодство Украины" осуществляет Министерство развития экономики и сельского хозяйства.

Экономическая правда