НБУ сделал шаг к оживлению кредитования

С целью оживления банковского кредитования Национальный банк во втором полугодии 2020 года введет новый финансовый инструмент – процентный своп с банками.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Для этого регулятор расширил периметр задач, определенных Положением об основах процентной политики Нацбанка.

Теперь задача процентной политики будет заключаться не только в содержании на определенном уровне краткосрочных ставок межбанковского рынка, но и усиление действенности тех звеньев трансмиссионного механизма, которые обеспечивают влияние краткосрочных ставок на стоимость долгосрочных финансовых инструментов.

Это будет достигаться, в частности, через проведение Национальным банком операций с процентными свопами и установления ставок по ним.

Введение нового инструмента направлено на выполнение сразу нескольких целей.

Во-первых, использование процентного свопа с банками усилит действенность монетарной политики НБУ.

Важной составляющей механизма ценообразования по этим инструментам является уровень краткосрочных ставок межбанковского рынка, которые коррелируют с учетной ставкой Национального банка.

Поэтому банки, которые будут заключать процентные свопы, будут иметь дополнительный стимул корректировать собственные процентные политики в соответствии с динамикой учетной ставки.

Во-вторых, толчок для запуска рынка процентных свопов, которым может стать участие НБУ в таких операциях, позволит банкам снижать собственные процентные риски. Это в свою очередь будет способствовать развитию долгосрочного кредитования как предпринимателей, так и населения, в том числе ипотеки.

Порядок установления процентных ставок по операциям своп процентной ставки и условия проведения Нацбанком таких операций с банками на межбанковском рынке будут регламентированы отдельными нормативно-правовыми или распорядительными актами НБУ, работа над которыми будет завершена в течение следующих месяцев.

Процентный своп – это производный финансовый инструмент в форме соглашения между двумя сторонами о том, что в определенные даты одна из сторон будет платить другой стороне разницу между процентами, которые начисляются на условную сумму свопа по фиксированной и плавающей ставкам.

Экономическая правда