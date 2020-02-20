Более 80% пенсионеров получают меньше фактического прожиточного минимума – Минсоц

82,7% пенсионеров получают пенсию до 4 тыс грн, что ниже фактического прожиточного минимума.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

По словам замминистра социальной политики Наталья Ненюченко объясняет такое положение дел солидарной пенсионной системой, теневой занятостью и теневыми выплатами заработной платы.

Она также отметила, что лишь 5% работающих принимают участие в системе негосударственного пенсионного обеспечения, при этом большинство платят взносы нерегулярно и в недостаточном размере.

"82,7 процента пенсионеров получают пенсию до 4 тыс грн, а это ниже фактического прожиточного минимума, является ключевой проблемой которая требует решения", - заявила замминистра.

Напомним:

В Украине с 1 декабря увеличились прожиточный минимум и минимальная пенсия.

Теперь прожиточный минимум составляет 2102 гривни для трудоспособных (было 2007), 1638 грн — для лиц, утративших трудоспособность (было 1564), 1779 грн — для детей в возрасте до 6 лет (было 1699) и 2218 грн — для детей с 6 до 18 лет (было 2118).

Повышение прожиточного минимума приведет к перерасчету пенсий для 11 миллионов пенсионеров. Теперь размер минимальной пенсии составит 1638 гривен.

6 февраля глава парламентского комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова заявила, что повышение пенсионного возраста - неизбежный процесс, по ее словам, выровнять солидарен уровень пенсий можно только путем увеличения пенсионного возраста.