Транспортные перевозки грузов в январе сократились на 12%
Транспортные предприятия в 2019 году сократили перевозку грузов на 12,3% по сравнению с январем 2019 года – до 44 млн тонн.
Об этом сообщает Госстат.
По данным ведомства, грузооборот перевозчиков за указанный период сократился на 20,7% - до 20,8 млрд ткм.
В январе 2020 года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезли 23,9 млн тонн грузов - это на 2,6% меньше, чем было в январе 2019 года.
Автомобильным транспортом было перевезено 13,2 млн тонн (-7,3%), водным – 0,2 млн тонн (+16,8%), трубопроводным – 6,7 млн тонн (-60,2%), авиационным – 0,01 млн тонн (-9,7%).
Напомним:
В министерстве объяснили, что в четвертом квартале 2019 года экономика замедлилась из-за тенденций на внешних рынках, теплой погоды и проблемами с логистикой.
Премьер Алексей Гончарук заявил, что в 2020 году планируют построить рекордное количество дорог - минимум 4000 километров.
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