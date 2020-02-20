Транспортные перевозки грузов в январе сократились на 12%

Транспортные предприятия в 2019 году сократили перевозку грузов на 12,3% по сравнению с январем 2019 года – до 44 млн тонн.

Об этом сообщает Госстат.

По данным ведомства, грузооборот перевозчиков за указанный период сократился на 20,7% - до 20,8 млрд ткм.

В январе 2020 года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезли 23,9 млн тонн грузов - это на 2,6% меньше, чем было в январе 2019 года.

Автомобильным транспортом было перевезено 13,2 млн тонн (-7,3%), водным – 0,2 млн тонн (+16,8%), трубопроводным – 6,7 млн тонн (-60,2%), авиационным – 0,01 млн тонн (-9,7%).

Напомним:

В министерстве объяснили, что в четвертом квартале 2019 года экономика замедлилась из-за тенденций на внешних рынках, теплой погоды и проблемами с логистикой.

Премьер Алексей Гончарук заявил, что в 2020 году планируют построить рекордное количество дорог - минимум 4000 километров.