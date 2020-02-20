Все разделы
Укр / Рус

Страховая компания Порошенко застрахует здоровье сотрудников НБУ

Четверг, 20 февраля 2020, 18:02
 

Нацбанк заявил о намерении заключить договор на три года о добровольном медицинском страховании своих сотрудников со страховой компанией "Країна".

Об этом сообщается в системе ProZorro, передает FinClub.

Отмечается, что ожидаемая стоимость закупки услуг с медстрахования 3500 сотрудников Нацбанка составляла 72 млн грн, ценовое предложение СК "Країна" - 58,030 млн грн.

Кроме "Країни", в тендере также участвовали страховые компании "Крона" (ее ценовое предложение было на 860 грн больше), "Провидна" (60 млн грн), СК "Альфа Страхование" (67,8 млн грн).

"По условиям тендера планируется приобрести четыре программы добровольного медицинского страхования, из которых ориентировочно: "Классик" - для 2,446 тыс человек, "Престиж" - 940 человек, "Элит" - 100 человек и "ВИП" - 14 человек", - говорится в сообщении.

Срок оказания услуг - 36 месяцев.

Согласно информации на сайте СК "Країна", конечным бенефициарным владельцем компании является экс-президент Петр Порошенко.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

НБУ Порошенко

powered by lun.ua
Материалы по теме
Банки не должны начислять военным проценты по кредитам — НБУ 20 февраля 2020, 14:31
Финансовые учреждения готовятся отчитываться НБУ в тестовом режиме 20 февраля 2020, 11:59
НБУ обжалует решение суда по членам набсовета Ощадбанка 20 февраля 2020, 11:37
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!