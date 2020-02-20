Страховая компания Порошенко застрахует здоровье сотрудников НБУ

Нацбанк заявил о намерении заключить договор на три года о добровольном медицинском страховании своих сотрудников со страховой компанией "Країна".

Об этом сообщается в системе ProZorro, передает FinClub.

Отмечается, что ожидаемая стоимость закупки услуг с медстрахования 3500 сотрудников Нацбанка составляла 72 млн грн, ценовое предложение СК "Країна" - 58,030 млн грн.

Кроме "Країни", в тендере также участвовали страховые компании "Крона" (ее ценовое предложение было на 860 грн больше), "Провидна" (60 млн грн), СК "Альфа Страхование" (67,8 млн грн).

"По условиям тендера планируется приобрести четыре программы добровольного медицинского страхования, из которых ориентировочно: "Классик" - для 2,446 тыс человек, "Престиж" - 940 человек, "Элит" - 100 человек и "ВИП" - 14 человек", - говорится в сообщении.

Срок оказания услуг - 36 месяцев.

Согласно информации на сайте СК "Країна", конечным бенефициарным владельцем компании является экс-президент Петр Порошенко.