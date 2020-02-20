Французский стартап начал разработку прицепа-павербанка для электромобиля

Французский стартап EP Tender начал разработку 60-кВт-ч прицепов-павербанков, которые позволят заряжать электромобиль на ходу.

Об этом сообщает electrek.

По словам гендиректора EP Tender Жана-Батиста Сегара, основная цель устройства - помочь водителям электромобилей, которые ездят на длинные расстояния.

"Зарядных станций пока не так много, как хотелось бы, поэтому владельцы электрокаров часто ограничены в своих перемещениях", - сказал он.

В компании говорят, что в случае использования прицепа с популярным электромобилем Renault Zoe, который имеет запас хода на одной зарядке около 200 миль (более 320 км), автономность электромобиля возрастает более чем вдвое.

Отмечается, что купить такой павербанк можно будет за 11 тысяч долларов, компания также рассчитывает сдавать их в аренду на маршрутах, которые не оборудованы зарядными станциями.

Представители компании заявили, что модернизировать существующие модели электромобилей для работы с прицепами можно за 650 долларов. Стартап ведет переговоры с Renault, Citroen и Peugeot.

Экономическая правда