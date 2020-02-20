Банки не должны начислять военным проценты по кредитам — НБУ

В Нацбанке подчеркнули, что банки не должны начислять военнослужащим проценты по кредиту и штрафы за несвоевременное погашение при прохождении военной службы.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Это требования законодательства, а именно - ЗУ "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" (пункт 15 статьи 14).

Это означает, что кредит военнослужащего фактически "замораживается" на время прохождения им военной службы. Военный имеет возможность временно не выплачивать тело кредита, а банк не начисляет проценты и штрафы за просрочку выплат", - говорится в сообщении.

В НБУ добавили, что в течение 5 месяцев получили более 100 обращений военнослужащих, которые жалуются на начисление банками процентов и штрафов за их кредитами в период военной службы.

"На начало 2020 года такие обращения участились. Всего военнослужащие пожаловались в НБУ на 17 банков", - заявили в Нацбанке.

"Нормы, которые освобождают военнослужащих от начисления процентов, штрафов и пени на время прохождения военной службы, распространяются не только на банки, но и на небанковские финансовые учреждения.

Национальный банк пока не является их регулятором, но получает обращения от военнослужащих, в том числе и о нарушениях законодательства небанковскими финучреждениями", - пояснили в регуляторе.

Экономическая правда