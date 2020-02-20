"Укроборонпром" продает три нефункционирующих самолета под ресторан или музей

Государственная акционерная холдинговая компания "Артем", входящая в состав госконцерна "Укроборонпром", выставила на продажу три нефункционирующих самолета гражданской авиации типа Ан-26, их предлагается использовать в качестве музейного экспоната или ресторана.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

В частности, продаются: Ан-26 1986 года выпуска со стартовой ценой 3,982 млн грн; Ан-26 1982 года выпуска (5,952 млн грн), Ан-26 1977 года выпуска (777 тыс. грн).

Открытый аукцион на платформе "Prozorro.Продажи" состоится 10 марта 2020 года.

"В течение последних 10 лет отпала производственная необходимость компании использовать эти воздушные суда.

В настоящее время все три самолета нуждаются в капитальном ремонте, чтобы снова подняться в небо или они могут быть альтернативно использоваться на земле без значительных инвестиций", - поясняет "Укроборонпром" причину продажи.

Пресс-служба концерна предлагает превратить корпусы самолетов в ресторан или развлекательный комплекс.

"Уже сейчас, без значительных инвестиций, этот АН-26 может стать уникальным выставочным объектом в частном музее, школе авиации или развлекательном комплексе.

Или еще креативнее - корпус самолета можно превратить в эксклюзивный ресторан для уютных ужинов", - сообщает пресс-служба концерна.

Как отмечает госконцерн, стартовая цена продажи воздушных судов определена независимой экспертной организацией исходя из имеющегося технического состояния.

Экономическая правда





