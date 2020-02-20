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Facebook обвиняют в неуплате налогов на 9 миллиардов долларов

Четверг, 20 февраля 2020, 12:24
 

Налоговое управление США обвинило компанию Facebook в неуплате более 9 миллиардов налогов, соответствующий иск управление подало в суд Сан-Франциско.

Об этом сообщает Reuters.

В регуляторе считают, что Facebook уклонился от уплаты налогов с помощью своей ирландской "дочки".

Налоговое управление США утверждает, что компания занижала стоимость интеллектуальной собственности, которую она в 2010 году продала своей ирландской "дочке", сумма сделки тогда составила 6,5 млрддолларов.

В Ирландии ниже ставка налога на прибыль, чем в США (12,5% против 35%).

В Facebook объясняют, что были вынуждены снизить стоимость проданных в Ирландию активов, поскольку компания имела значительные риски, связанные со своим выходом на международные финансовые биржи.

Ожидается, что судебный процесс продлится 3-4 недели.

В случае доказательства вины компании, ей придется выплатить 9 млрд долларов налогов и проценты на них.

Экономическая правда

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Facebook США налоги

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