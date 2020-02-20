Прокуратура подозревает "Укрэнерго" в нанесении ущерба государству в 13 миллионов

Офис Генпрокурора считает, что служащие "НЭК" Укрэнерго" совместно с подрядчиками, искусственно завысили стоимость оборудования и работ при закупке трех шунтирующих реакторов. Убытки государства оцениваются в 13,04 миллиона гривен.

Об этом говорится в постановлении Печерского райсуда Киева от 12 февраля, передают "Наші Гроші".

Следователи установили, что в 2018-2019 гг. во время переоснащения подстанции "Захидноукраинська" с заменой шунтирующих реакторов "С" генподрядчик КВКП "Союз", внес заведомо недостоверные сведения о стоимости реактора и неправомерно заложил цену на транспортировку и установку.

Эти сведения были согласованы служащими НЭК.

По данным правоохранителей, для проведения закупки служебные лица "Укрэнерго" сформировали ожидаемую стоимость работ и оборудования, в которую заложена цена реакторов 33 млн грн.

Хотя согласно официальному ответу производителя - "Запорожтрансформатор", реакторы были реализованы по цене 28,7 млн грн., то есть дешевле на 15%.

Следователи выяснили, что "Союз" закупил реакторы не у производителя, а через связанную фирму-посредника "Энергоснабжение", в результате чего реакторы были реализованы "Укрэнерго" по завышенной стоимости - 33,1 млн грн.

Согласно заключению экспертного исследования, в результате закупки реакторов сумма нанесенного государству ущерба составляет 4,3 миллиона гривен за единицу, то есть 12,9 млн грн за все три реактора.

Правоохранители выяснили, что "Энергоснабжение" и "Союз" связаны между собой, поскольку одним из основателей КВКП "Союз" является "Энергоснабжение", которое владеет долей в 63%, а бенефициаром этих двух фирм является Алена Приходько.

Руководителем КВКП "Союз" является муж Алены Приходько Игорь Приходько.

Также, по результатам проведения экспертного исследования выявлено, что при формировании локальных смет неправомерно применялись расценки на такелажные работы по перемещению оборудования.

Суд удовлетворил ходатайство Офиса Генпрокурора и наложил арест на деньги, находящиеся на счетах КВКП "Союз" в ОАО "Банк Восток", "Южный", АБ "Укргазбанк", АО "ПУМБ" и в Государственной казначейской службе, остановив расходные операции со средствами , поступивших на счета, кроме осуществления обязательных платежей в бюджет и выплаты заработной платы.



