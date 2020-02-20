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Валютный рынок прошел "вяло" из-за небольших продаж ОВГЗ

Четверг, 20 февраля 2020, 09:00
 

19-го февраля участники валютного рынка не ощутили большого объема притока нерезидентской валюты по операциям с ОВГЗ.

Как сообщает Finance.ua на аукционе 18 февраля облигаций продали всего на 1,529 млрд гривень из предлагаемых бумаг на 4,5 млрд , уровень доходности по ним Минфину особенно снизить не удалось, и те суммы валюты, которые вложили в этот раз иностранцы утонули в общих объемах операций межбанке, не отразившись существенно на курсообразовании.

На таком рынке правили только местные игроки.

Все предложение продавцов фактически полностью выкупалась покупателями, и особого избытка доллара не наблюдалось.

За день доллар подешевел с 24,50 - 24,52 до 24,475 - 24,495 гривень, хотя, по словам участников рынка, повторился вчерашний сценарий - в основное время сессии курс больше "топтался на месте" в пределах коридора, установленного еще с утра.

Нацбанк сегодня не выходил на межбанк ни в более публичном формате аукциона, ни через Matching.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 8 копеек, установив его на 20 февраля на уровне 24,52 гривни за доллар.

Гривна ослабла по отношению к евро на 6 копеек: официальный курс евро установлен на уровне 26,42 гривны (на 18 февраля - 26,42 гривны).

Экономическая правда

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межбанк

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