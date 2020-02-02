Chevron получила убыток из-за списания в 10,5 миллиарда долларов

Chevron Corp отчиталась об убытке в четвертом квартале из-за списания в размере 10,4 миллиарда долларов, связанного с проектом в Мексиканском заливе, продажей сланцевых активов и СПГ-проектом в Канаде.

Об этом пишет Рейтер.

В декабре компания предупредила о возможном списании стоимости активов до 11 миллиардов долларов и сообщила о возможном выходе из ряда проектов.

Чистый убыток, причитающийся компании, в октябре-декабре составил 6,61 миллиарда долларов, или 3,51 на акцию, по сравнению с прибылью в размере 3,73 миллиарда долларов, или 1,95 доллара на акцию, годом ранее.

Также Chevron отразила в отчетности прибыль в размере 1,2 миллиарда долларов от продажи активов в британском Северном море.

Добыча компании не изменилась в годовом исчислении, составив 3,08 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, тогда как средние отпускные цены снизились в США и в других странах.