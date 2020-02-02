Facebook изменит принцип блокировки контента

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что соцсеть будет отстаивать свободное выражение мнения и шифрование, даже если это столкнется с негативной реакцией.

Об этом пишет "Коммерсант".



"Это новый подход, и я думаю, что он разозлит многих людей. Но, честно говоря, старый подход тоже раздражал многих людей, поэтому давайте попробуем что-то другое", — сказал Цукерберг.

Он добавил, что Facebook стали все чаще призывать к цензурированию контента, что доставляет ему дискомфорт. Теперь соцсеть будет блокировать только действительно вредный контент, сообщает CNN.

Напомним, в январе Facebook отчиталась о росте чистой прибыли на 7% по итогам четвертого квартала 2019 года — до 7,3 млрд долларов. Выручка составила 21 млрд долларов, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 25%.

Это самый низкий темп роста выручки для четвертого квартала за всю историю социальной сети. На фоне замедления темпов выручки соцсети обвалились и акции Facebook.