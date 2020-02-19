Кабмин планирует за 5 лет создать 200 тысяч новых рабочих мест в селах

В ближайшие 5 лет Кабмин планирует создать 200 тысяч новых рабочих мест на селе и выровнять уровень оплаты труда в городах и селах.

Об этом сообщил в Facebook министр экономики Тимофей Милованов.

"Украинские села должны быть богатыми. Еще одна цель, которую правительство вместе с парламентом готовы воплощать. Мы планируем выровнять уровень заработной платы по среднему уровню по стране - с 85% до 100%", - подчеркнул министр.

По его словам, до 2024 года откроют для жителей села больше возможностей для развития.

В частности, путем: привлечения прямых инвестиций в сельское хозяйство, увеличения перечня программ господдержки, создания специального фонда, бизнес-инкубаторов для 5000 участников, которые готовы создавать малые и средние предприятия, новых механизмов для кооперации, поддержки производителей органической продукции, мер ОТГ для повышения комфорта жителей.

"Для развития села важна реформа рынка труда, которая позволит защитить права людей. Мы стремимся легализовать и уменьшить бюрократию по тем видам трудовых отношений (например, сезонные работы), которые сейчас, по факту, вне правового поля.

Украинское село будет успешным тогда, когда люди будут успешными и богатыми", - добавил Милованов.

Экономическая правда