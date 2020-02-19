Минэнерго ищет новые рабочие места для шахтеров

Министерство энергетики и защиты окружающей среды ищет новые рабочие места для шахтеров, поскольку добыча угля является убыточной и несет вред для экологии.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Глава ведомства Алексей Оржель сообщил о масштабной программе профессиональной переориентации шахтеров в рамках трансформации угледобывающей промышленности, которую готовит правительство.

"Мы становимся более эффективными – а это значит, что нашим людям, которые работают в энергетике, надо предлагать новое будущее. Надо искать для них новые рабочие места. Правительство, уважая труд шахтеров, ищет, как реализовать задуманное. Мы хотим, чтобы эти люди нашли новую работу, а не были вынуждены лезть в шахты, подвергаться опасности", - заявил Оржель.

По его словам, в современных реалиях Украина вынуждена покупать антрацитовый уголь для украинских ТЭС, который не добывает ни одна шахта на подконтрольной территории.

"К тому же мы авансом платим за уголь на складах наших ТЭС больше, чем мы сжигаем, так как изменился климат. Будем откровенны, добыча угля в новых условиях является не рентабельной", - цитирует пресс-служба Оржеля.

В то же время министр напомнил, что сжигание угля негативно влияет на окружающую среду, поскольку угольная отрасль производит много выбросов и отходов.

"В стране должна развиваться возобновляемая энергетика, аккумулирующие мощности, потому что это прогресс - это будущее, а уголь и его сжигание - прошлое. Мы должны спасти Украину от экологического бедствия", - подчеркнул министр.

Напоминаем:

В январе Министерство презентовало проект Концепции "зеленого энергетического перехода" Украины до 2050 года.

Согласно документу, доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе Украины должна к 2050 году составлять 70%, предполагается полный отказ от использования угольной энергетики и снижение доли атомной генерации более чем в два раза.

Экономическая правда