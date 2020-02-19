Правительство разоблачило схему при разработке софта для борьбы с поддельными лекарствами

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал о раскрытии схемы с программным обеспечением для якобы борьбы с поддельными лекарствами, в результате которой чиновники хотели присвоить более 369 миллионов гривен.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Дубилета, в прошлом году Ассоциация производителей лекарств, которая объединяет крупнейших игроков рынка, договорилась с государством о совместной борьбе с поддельными лекарствами.

"Компании, входящие в Ассоциацию, обрадовались и потратили около 1 млн долларов на разработку софта и уже были готовы передавать его государству. И тут началось что-то странное. Неожиданно государство говорит Ассоциации, что разработанный софт таки не нужен. Вместо этого будет разрабатываться другой софт - с блокчейном", – написал министр.

Далее был проведен инвестиционный конкурс, в котором победила компания из Гонконга.

Она утверждала, что разработает софт по 369 млн грн и собирается вернуть себе эти деньги через лицензионные платежи от участников рынка (от тех компаний, которые уже потратили 1 млн долларов на создание софта).

"Более того, в Украине была создана ООО, совладельцем которой стала эта компания из Гонконга. И это ООО получило от государства 20 млн грн финансирование, на которые она и должна была разработать этот софт", – сообщил Дубилет.

Он также объяснил, что один из членов комиссии, который принимал инвестиционное решение, является близким родственником политика с предыдущего правительства, которого СМИ обвиняют в очень похожей схеме в другой области.

Дубилет добавил, что уже подано заявление в НАБУ со всеми фамилиями и документами.

Экономическая правда