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Ложкин и Калашников продали "Люксоптику" итальянскому "королю очков" – СМИ

Среда, 19 февраля 2020, 09:55
 

В январе французско-итальянский холдинг EssilorLuxottica, мировой игрок на рынке линз, оптического оборудования и очков, купил крупнейшую украинскую сеть "Люксоптика".

Об этом пишет Liga.net.

Конечным владельцем "Люксоптики" теперь значится 84-летний итальянский миллиардер Леонардо Дель Веккио. 

"Король очков", как называют Веккио в итальянской прессе, выкупил крупнейшую в Украине сеть по продаже очков и линз у группы инвесторов, крупнейшие из которых - совладелец медицинской сети "Добробут" Олег Калашников и жена экс-главы АП Бориса Ложкина Надежда Шаломова. 

Они передали итальянскому бизнесмену сразу пять компаний - "Люксоптика Холдинг", "Оптический дом", "Интереко", "Ленти Про" и "Новая Виста".

В 2018 году эти пять компаний получили 707 млн грн выручки (около 29 млн долларов), следует из финотчетности компаний.

Во сколько обошелся украинский оптический бизнес итальянскому миллиардеру – неизвестно. Условия сделки стороны не раскрывают. 

"Люксоптика" - один из старожилов украинского ритейла и крупнейший продавец очков в стране. Первый магазин открылся в 1994 году в Харькове. За четверть века сеть разрослась до 178 торговых точек в 36 городах Украины.

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Ложкин медицина бизнес Италия

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