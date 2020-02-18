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Полмиллиона автомобилей Hyundai под угрозой возгорания двигателя

Вторник, 18 февраля 2020, 20:40
 

Компания Hyundai отзывает в США почти 430 000 автомобилей из-за риска возгорания двигателя. 

Об этом сообщает AutoNews.

Под этот отзыв, в частности, попали седаны Hyundai Elantra 2006–2011 годов выпуска и универсалы Elantra Touring 2007–2011 годов выпуска. В данных моделях есть риск попадания влаги в модуль Антиблокировочной системы (ABS), вследствие чего возможно короткое замыкание и риск возгорания мотора. Сообщается, что это может произойти даже когда автомобиль стоит.

По данным Национального управление безопасностью движения на дорогах, в Соединенных Штатах было зарегистрировано несколько случаев возгорания двигателей у Elantra. Никто из людей не пострадал.

Hyundai обещает тщательно проверить все седаны и универсалы Elantra, которые попали под отзыв. При обнаружении дефекта его бесплатно устранят. 

Будет ли объявлена такая сервисная кампания в других странах – пока неизвестно.

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Экономическая правда
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