Все разделы
Укр / Рус

Украинцы переплатили 38 миллиардов налогов — Налоговая

Вторник, 18 февраля 2020, 18:16
 

По состоянию на 1 января 2020 года сумма переплат всех налогов в бюджет составляет 38,7 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы в Facebook.

По состоянию на 1 января 2019 года объем переплат налогов составил 37,1 млрд грн, по состоянию на 1 января 2018 года - 38 млрд грн.

В Налоговой подчеркивают: информация о том, что госбюджет по доходам пока выполняется исключительно из-за переплаты налогов украинцами - фейк.

"На самом деле, исполнение бюджета стало возможным благодаря правильному администрированию налогов. А вот объем переплат за последние 3 года почти не менялся", - говорится в сообщении.

Читайте также: Проклятые налоги: каким должно быть оптимальное налогообложение

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

налоги Налоговая

powered by lun.ua
Материалы по теме
Стратегия Zero Lviv 18 февраля 2020, 16:24
Проклятые налоги: каким должно быть оптимальное налогообложение 18 февраля 2020, 06:40
Налоговая: продавцам не нужно хранить бумажные чеки с POS-терминалов 14 февраля 2020, 11:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!