Зарплаты от 18 тысяч: "Укравтодор" обещает улучшить условия труда в секторе

"Укравтодор" подписал проект новой редакции Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы, задача которого - улучшить условия труда в секторе.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора" в Facebook.

"Речь идет о повышении заработной платы, социальных гарантий и вознаграждений работникам дорожной сферы, а также обеспечение охраны труда на работах с повышенной опасностью", - говорится в сообщении.

"Сейчас команда "Укравтодора", учитывая институты, службы, ГАК "Автомобильные дороги Украины", насчитывает около 20 тысяч сотрудников и именно от этих людей зависит будущее дорожной отрасли. Поэтому важно обеспечивать для них оптимальные условия труда", - заявил глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

По информации частных компаний, которые выполняют дорожные работы в отрасли, заработная плата имеет сезонность - 18-20 тысяч грн/месяц не в сезон и около 20-30 тысяч/месяц в строительный сезон.

"Государственный сектор постепенно выравнивается с частным по уровню зарплат. Безусловно, это признак оздоровления дорожной отрасли и ее роста", - добавил глава "Укравтодора".

Напомним:

"Укравтодор" за 2020-2021 годы намерен поднять Украину в рейтинге глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума по качеству дорог на 10-15 позиций по сравнению с показателем 2019 года (114 позиция).

Экономическая правда