Сколько готовы платить представителям опасных профессий — исследование

За год наблюдалась динамика роста заработных плат для людей, которые работают в рисковых условиях - в частности, заработок водителей вырос на 25%, а оклад строителей стабильно остается самым высоким среди все специальностей, связанных с опасностью.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провело OLX Работа.

По данным Госслужбы по вопросам труда, в 2019 году самыми опасными профессиями были слесарь, газосварщик, машинист установок, водитель, строитель, охранник и определенные профессии сельскохозяйственного сектора.

"В отрасли, где в январе 2019 года случались смертельные случаи во время рабочей деятельности, вошли также лесная промышленность, сфера монтажных работ, работа на экскаваторе. Традиционно наиболее опасными остаются рабочие профессии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по сравнению с 2019 годом в 2020 количество смертельных случаев на работе уменьшилась.

Наиболее опасной за январь 2019 и 2020 годов стала профессия слесаря ​​и газосварщика - 8 смертельных случаев.

По данным OLX Работа, платить этим работникам были готовы 10 500 грн, а в 2019 их ставка выросла до 12 500 грн.

"Далее идет позиция машиниста установок, которая была самой опасной в январе 2020 - 5 травматических случаев. Их заработная плата в 2019 поднялась на 10% и составила 11 000 грн. Рабочие сферы сельского хозяйства получили травмы 7 раз, а их заработок в 2019 составил 9 750 грн ", - говорится в исследовании.

Самое существенное повышение оклада у водителей - на 25%, средний заработок составлял 15 000 грн.

"Позиция водителя находится на 2 месте среди самых опасных за январь 2019 и 2020 - 7 травматических случаев.

Строители, как представители одной из самых рискованных профессий, получали самую высокую заработную плату, а именно 14 200 грн в 2018 и 15 000 грн в 2019 году, а травматических случаев за январь 2019 и 2020 насчитывается 6", - заявили в OLX Работа.

"Профессия охранника тоже в рейтинге самых рискованных профессий - 4 смертельные случаи за период, а заработная плата по сравнению с другими была самой низкой - 7 700 грн в 2019, что на 19% выше прошлогодней", - свидетельствуют результаты исследования.

Отмечается, что в Харькове заработная плата для представителей рабочих профессий выросла на 25% и составила 10 000 грн.

Повышение на 25% также произошло в Киеве и Сумской области, но количество смертельных случаев здесь меньше, чем в Харькове.

В Винницкой области, где за год смертей на работе стало больше на 12, заработная плата выросла на 21,4%.

В некоторых регионах работодатели повысили зарплату работникам опасных профессий, несмотря на то, что статистика смертности была такой же.

В Черниговской области оклад увеличился на 23% - в среднем неизменно 11 несчастных случаев в год. Наименее существенный рост заработной платы было в Хмельницкой области - на 10,3%, где количество смертельных случаев в 2018 и 2019 не имело динамики.

Экономическая правда