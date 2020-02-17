Украина стала покупать в 7 раз больше и продавать в 2 раза меньше яблок

За шесть месяцев текущего сезона продолжается рост импорта яблок в Украину, в то же время экспорт сокращается.

Об этом сообщает аналитическая платформа EastFruit.

"В сезоне 2019/20 годов Украина продолжает импортировать очень много яблока – намного больше, чем в предыдущие два сезона. Импорт яблока за первую половину сезона (август 2019 года – январь 2020 года), достиг 7,1 тыс. тонн и был в 7 раз выше, чем за тот же период предыдущего сезона. Также объём импорта превышал показатели сезона 2018/19 годов в пять раз", - отмечают аналитики платформы.

Параллельно снижался и экспорт – за первые шесть месяцев текущего сезона поставки украинского яблока были чуть менее 14 тыс. тонн, в то время как годом ранее к концу января было экспортировано уже более 25,6 тыс. тонн яблока.

Даже в не самом продуктивном сезоне 2017/18 годов, когда урожай яблока в Украине пострадал от весенних заморозков, к концу января было экспортировано уже 21,6 тыс. тонн яблока нового урожая.

"Высокие внутренние цены на яблоко в Украине в текущем сезоне стимулируют их импорт. Основной объём яблока для свежего рынка ввозится из Польши, хотя на рынок уже начали поступать и первые партии яблока премиального качества из Италии, продающиеся в высоком ценовом сегменте.

Естественно, что в такой ситуации очень сложно экспортировать яблоко, так как и Польша и даже Молдова были более конкурентными по цене на яблоко, чем Украина", - отмечает экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрей Ярмак.

С начала 2020 года, большинство сортов яблока на рынке Украины подорожали на 10-20%. Тенденция роста цены продолжилась и на прошлой неделе.

Эксперты отметили, что экспорт яблок в предыдущем сезоне активизировался в январе – марте, однако в этом году объемы экспорта этих фруктов из Украины были ниже, чем в декабре.

Тем не менее, импортеры фруктов отмечают перспективу роста средней цены на яблоко на рынках ОАЭ, Саудовской Аравии и странах Азии (Сингапур, Малайзия и др) в связи с сокращением объемов поставки дешевого яблока из Китая. По причине опасности коронавируса, многие страны ввели эмбарго на поставки продуктов из Китая, что не могло не отразится на ценах.

"Кроме того, потребители в этих странах в целом хорошо воспринимают украинскую продукцию за её качественные параметры. Уже в конце 2019 года Украина начала активнее экспортировать яблоко в ОАЭ, Малайзию, Саудовскую Аравию, Оман, Бахрейн и даже Бангладеш. Поэтому, не исключено, что экспорт украинского яблока в феврале-марте всё-таки вырастет", - прогнозируют аналитики.