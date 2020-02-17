Четверть ВВП: В НБУ рассказали об уровне теневой экономики

Четвертую часть от официального ВВП Украины (846 млрд гривен) составляют теневые операции.

Об этом говорится в результатах исследования, проведенного компанией Ernst&Young при поддержке Mastercard в рамках заключенного Меморандума о сотрудничестве с Минэкономики Украины, НБУ и Госстатом.

По результатам исследования украинской экономики, 846 млрд гривен или 23,8% от официального ВВП за 2018 год, находится в тени.

Отмечается, что значительная часть теневой экономики порождена наличными расчетами - 19,7% ВВП Украины или 702 млрд гривен составляет наличная теневая экономика. Остальные составляет неденежная теневая экономика.

Побороть теневую экономику в НБУ планируют прежде всего за счет развития безналичных расчетов.

"В целом на уменьшение теневой экономики может влиять введение осуществления социальных выплат исключительно в безналичной форме, налоговых льгот, установление торговых POS-терминалов представителями малого и среднего бизнеса, а также дополнительное стимулирование торговцев и потребителей к проведению безналичных расчетов", - заявляют в НБУ.

Напомним:

По предварительным данным Кабмина, уровень теневой экономики в Украине составил 30%.

Экономическая правда