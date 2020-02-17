Зарплаты и овертаймы: чем недовольны украинские программисты — опрос

Украинские IT-специалисты жалуются на овертаймы, неконкурентные зарплаты и небольшое количество дней отпуска.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провело издание DOU.

В рамках составления рейтинга работодателей издание собрало жалобы разработчиков на условия работы в украинских IT-компаниях - собрали около 5000 комментариев, которые рассортировали по 6 оснвных категориях.

Зарплаты

Респонденты оставили 1301 комментарий, в которых чаще всего жаловались на непрозрачный и нерегулярный процесс пересмотра зарплат, неоплачиваемые овертаймы, небольшое количество дней отпуска и больничных, а также - отсутствие компенсации спортзала и медицинского страхования.

"Руководитель никогда не инициирует обсуждение изменения материальной компенсанции и удовлетворение текущей позицией, как в других компаниях это делается раз в полгода. Каждый раз это приходится "выбивать", из-за чего иногда есть сомнения относительно того, действительно ли компания так ценит своих сотрудников".

"Материальная компенсация далека от рыночной. HR-департамент живет в своем мире со своими расценками. По просьбе пересмотреть зарплаты ссылаются на посторонние факторы, которые никак не могут влиять на уровень вознаграждения работников IT-отрасли".

"Все не устраивает. Зарплату очень занижают, при этом готовы брать новых людей на значительно большие деньги, вместо того, чтобы повысить зарплату сотрудникам".

Больничные и отпуска

Разработчики часто жалуются на небольшое количество дней отпуска и больничных, работу в госпраздники, а также - на отсутствие возможности работать удаленно.

"Общегосударственные праздничные дни в большинстве не являются выходными в компании".

"Больничных нет, страховки нет, компенсаций курса нет, лицензии IDE не оплачиваются".

Условия труда

Оценивались офис компании, рабочее место сотрудников и график работы. Респонденты оставили 1346 комментариев - среди самых распространенных проблем называли плохую вентиляцию, тесные опенспейсы, недостаточное количество туалетов и плохое оснащение кухонь. Также среди "минусов" - устаревшая рабочая техника, неудобное расположение офиса, жесткий график работы и отсутствие возможности работать удаленно.

"Постоянная нехватка устройств для тестирования, трудности с покупкой нового оборудования. Приходится использовать личные вещи/устройства".

"Дешевые неудобные стулья, бывает трудно выпросить хорошую технику".

Карьерные возможности

Опрошенные жаловались на отсутствие возможностей для роста и отсутствие обратной связи.

"К сожалению, присутствует кумовство. Повышают друзей, подруг, кумовьев, сватов. Это очень демотивирует".

"Фидбэк только тогда, когда уже что-то реально плохо".

Обучение

Разработчики жалуются, что компания часто не компенсирует им средства, потраченные на посторонние образовательные курсы. Также жалуются, что ходить на подобные курсы выходит только в свободное от работы время.

"Обучение стало только внутренним, и посещение внешних тренингов и конференций компания больше не покрывает".

"Пойти учиться не всегда получается просто. Последние разы, когда пробовал, бюджет было утвердить достаточно сложно".

Менеджмент и рабочая атмосфера

IT-специалисты недовольны непрофессиональным менеджментом, устаревшими технологиями и токсической корпоративной культурой.

"Менеджмента не существует в этой компании. Только СЕО, который следит за камерами, как кто работает, трекает время входа/выхода. Тимлиды были золото, но и те ушли".

"Руководитель, не разобравшись, может обвинить в якобы допущенной ошибке. А когда выяснится, что все было ок - не извинится и сделать вид, что ничего не произошло. Это не касается коллектива в целом".