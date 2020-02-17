Приватбанк снижает ставки малому и среднему бизнесу
Приватабанк заявил о снижении процентных ставок по всем программам финансирования предпринимателей и малого бизнеса.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Отмечается, что с 14 февраля базовые кредитные ставки для предпринимателей снижены на 2-3% годовых.
"В рамках программы финансирования малого бизнеса "КУБ" кредитная ставка снижена на 2% годовых, на 3% снижены ставки по кредитным лимитам для предпринимателей.
На 2% годовых снижены ставки по программам инвестиционного кредитования и покупки техники", - говорится в сообщении.
В банке добавили, что в 2020 году направят на программы финансирования украинского предпринимательства не менее 10 млрд грн.
Экономическая правда
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