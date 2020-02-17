Приватбанк снижает ставки малому и среднему бизнесу

Приватабанк заявил о снижении процентных ставок по всем программам финансирования предпринимателей и малого бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что с 14 февраля базовые кредитные ставки для предпринимателей снижены на 2-3% годовых.

"В рамках программы финансирования малого бизнеса "КУБ" кредитная ставка снижена на 2% годовых, на 3% снижены ставки по кредитным лимитам для предпринимателей.

На 2% годовых снижены ставки по программам инвестиционного кредитования и покупки техники", - говорится в сообщении.

В банке добавили, что в 2020 году направят на программы финансирования украинского предпринимательства не менее 10 млрд грн.

Экономическая правда