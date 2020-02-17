С начала года средние цены на дизтопливо и бензин снизились на 60-70 копеек за литр

Из-за эпидемии коронавируса в Китае за месяц нефть подешевела на 11 долларов за баррель, падение цен на сырую нефть потенциально выгодно для украинского потребителя.

Об этом сообщает liga.net.

Отмечается, что с начала января 2020 года из-за вспышки коронавируса нефть подешевела на 11 долларов за баррель.

"Переломный момент наступил 10 февраля, когда стоимость топлива достигла 13-месячного минимума - 53,3 доллара. С тех пор нефть дорожает, набрав за четыре дня 4 доллара - 57,35 доллара.

Основная причина - ожидания нефтетрейдеров, что крупнейший добытчик нефти - объединение ОПЕК - снизит объемы добычи, сократив предложение на рынке", - говорится в сообщении.

"Котировки на нефть падают, а это для нас хорошая новость. Это означает, что нефтепродукты мы будем покупать дешевле, и цены на топливо будут снижаться", - сказал в комментарии изданию директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

В то же время, по данным enkorr, со 2 января по 12 февраля средние цены на бензин и дизельное топливо снизились на 60-70 копеек за литр, по сравнению с декабрем - более чем на 2 грн.

"Частично это вызвано "соглашением" Офиса президента с АЗС, но в падении цен есть и фактор мировых котировок", - сказал Куюн.

По его словам, сейчас цены на АЗС сдерживают от крутого падения несколько факторов.

"Во-первых, - неопределенность поставок российской нефти в Беларусь, которая занимает на украинском рынке нефтепродуктов и бензина около 35%.

Во-вторых, ожидание решения Межведомственной комиссии по международной торговле о введении пошлин на дизель из России", - добавил он.