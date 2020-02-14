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Топ-5 стран по денежным переводам в Украину

Пятница, 14 февраля 2020, 20:04
 

В 2019 году объем частных переводов (по официальным и неформальным каналам) составил из-за границы - почти 12 миллиардов долларов в эквиваленте, из Украины за границу - почти 0,6 миллиарда долларов в эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Самые популярные страны из которых высылали деньги в Украине:

  • США (18%)
  • Израиль (14%)
  • Италия (9%)
  • Россия (7%)
  • Польша (7%)

В прошлом году на третьем месте по переводам была Россия с долей в 9%.

 

Топ-5 стран куда чаще присылали деньги из Украины:

  • Россия (31% от общей суммы переводов)
  • Грузия (11%)
  • Азербайджан (6%)
  • Китай (5%)
  • Узбекистан (5%)

По сравнению с прошлым годом доля России уменьшилась на 5 процентов.

Напомним:

Объем внутригосударственных переводов через системы перевода средств в пределах Украины вырос на 38,6% по сравнению с 2018 годом и составил 197,93 млрд грн или 7,679 млрд долл. в эквиваленте (74,21% от общей суммы переводов).

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НБУ

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