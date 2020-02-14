Топ-5 стран по денежным переводам в Украину
В 2019 году объем частных переводов (по официальным и неформальным каналам) составил из-за границы - почти 12 миллиардов долларов в эквиваленте, из Украины за границу - почти 0,6 миллиарда долларов в эквиваленте.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Самые популярные страны из которых высылали деньги в Украине:
- США (18%)
- Израиль (14%)
- Италия (9%)
- Россия (7%)
- Польша (7%)
В прошлом году на третьем месте по переводам была Россия с долей в 9%.
Топ-5 стран куда чаще присылали деньги из Украины:
- Россия (31% от общей суммы переводов)
- Грузия (11%)
- Азербайджан (6%)
- Китай (5%)
- Узбекистан (5%)
По сравнению с прошлым годом доля России уменьшилась на 5 процентов.
Напомним:
Объем внутригосударственных переводов через системы перевода средств в пределах Украины вырос на 38,6% по сравнению с 2018 годом и составил 197,93 млрд грн или 7,679 млрд долл. в эквиваленте (74,21% от общей суммы переводов).
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