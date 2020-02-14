Лещенко рассказал, как попал в набсовет "Укрзализныци"

Член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко был избран на эту должность по результатам конкурса, но не проходил собеседование.

Об этом он заявил в интервью Экономической правде.

"Был объявлен конкурс, было опубликовано объявление на сайте Министерства экономики, был период подачи документов, были предложены кандидатуры. На конкурсную комиссию была вынесена моя кандидатура, и альтернативой мне был Славомир Новак, бывший руководитель "Укравтодора", – рассказал Лещенко.

По словам экс-нардепа, собеседования на должность как такого не было.

"Мои взгляды и ценности для нынешнего руководства государства не являются секретом. Например, президента я знаю с момента, когда он еще не был кандидатом, и во время выборов его поддерживал, и он знает, мы провели много времени вместе во время выборов", – заявил Лещенко.

По его мнению, он являлся лучшей кандидатурой на указанную должность, чем Новак.

"Я не хочу давать никаких характеристик этому человеку, вы можете сами погуглить. Я как депутат к нему делал депутатские запросы и даже ходил в прокуратуру Тернопольской области в отношении коррупционных действий в "Укравтодоре". Было бы лучше, если бы в набсовет УЗ попал не я, а Новак?", – задается вопросом Лещенко.

Член набсовета УЗ не скрывает, что является представителем государства.

"Я не являюсь независимым. У нас есть четыре независимых (члена набсовета. – ЭП), три представителя государства. Я представляю государство", – сказал он.

Полный текст интервью читайте по ссылке: Член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко: Признаю свою неправоту – Коломойский Кадыровым не стал

Экономическая правда