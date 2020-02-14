"Прозорро" сэкономило "Укроборонпрому" 50 миллионов на закупке газа

"Укроборонпром" завершил первую агрегированную закупку газа для отопления 37 предприятий концерна, экономия на закупке составила 50 миллионов гривен.

Итоги торгов размещены в системе "Прозорро", передает пресс-служба "Укроборонпрома".

Аукцион завершился 13 февраля, победителем стала компания ООО "Укр Газ Ресурс" с ценой 4,2 тыс грн с НДС за 1 тыс м куб (со стоимостью мощностей).

В государственном концерне готовятся к подписанию договора с победителем на сумму 204,76 млн грн. В аукционе приняли участие 8 компаний.

"Цены, которые мы получили на открытом и прозрачном конкурсе, значительно более привлекательны, чем на отдельных закупках по каждому предприятию. В среднем экономия затрат для предприятий на таких закупках составляет 11%. Всего за неполных 1,5 месяца 2020 года Концерн сэкономил благодаря Прозорро 120 млн грн", – прокомментировала директор департамента закупок Надежда Бигун.

По данным издания "Наші гроші", фирма "Укр Газ Ресурс" принадлежит зятю экс-министра экологии Николая Злочевского Андрею Кучкову.

Экономическая правда