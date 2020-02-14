В Нацбанке не ожидают притока иностранной валюты для покупки земли
В Национальном банке не ожидают притока иностранной валюты после открытия рынка земли.
Об этом сказал заместитель председателя Национального банка Олег Чурий в ходе встречи с представителями бизнеса в Европейской Бизнес Ассоциации, сообщает "Укринформ".
"Притока иностранной валюты для покупки земли, наверное, не будет, исходя из тех положений закона о земле, которые есть в парламенте. Пока мы не совсем понимаем, какой будет рынок земли, и нам очень трудно делать какие-то прогнозы. Нужно иметь на руках конечный вариант реформы и оттуда уже делать какие-то прогнозы", - сказал Чурий.
Читайте также: Готовимся к "земельной ночи" в Раде: что изменилось в проект о рынке земли
Напоминаем:
В начале сентября 2019 года президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить, а парламенту принять до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения с отменой моратория на продажу земли.
3 января в ВР был подан законопроект об обороте земель сельхозназначения №2278-10 с правками ко второму чтению.
Документ предусматривает запрет иностранцам приобретать право собственности на земельные участки - запрет потеряет силу при условии одобрения продажи земли иностранцам на референдуме.
6 февраля парламент начал рассмотрение во втором чтении законопроекта о рынке земли с 4018 поправками.
За первый день было рассмотрено 184 поправки.
Полная процедура рассмотрения может длиться три-пять пленарных недель.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua