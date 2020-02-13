Все разделы
Укр / Рус

Wizz Air может возобновить работу представительства в Украине

Четверг, 13 февраля 2020, 13:28
 

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что европейскому лоукостеру Wizz Air интересен украинский рынок и возвращение своего представительства в Украину.

Об этом он сообщил в интервью для Лига.Бизнес

"Им (Wizz Air - ред.) интересен рынок Украины и возврат представительства. Они видят, как мы динамично растем на 20% в год, опережая среднеевропейские показатели. 

..Когда это будет, на каких условиях говорить не могу - идет диалог. Если получится, это будет большой и важный сигнал для остальных", - подчеркнул министр.

Напомнимв 2015 году Wizz Air закрыл украинскую авиакомпанию "Визз Эйр Украина" и резко сократил количество рейсов из страны. Украинские рейсы перевели на обслуживание венгерской "дочкой" лоукоста.

"К сожалению, мы были вынуждены принять такое решение из-за длительной напряженности в Восточной Украине, девальвации и неустойчивости украинской гривны, ограничения платежей поставщикам в связи с контролем за иностранной валютой и из-за неопределенностью новых порядков для авиации и ограничений, которые могут быть этим вызваны" , - заявила тогда пресс-служба лоукостера.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Wizz Air авиа

powered by lun.ua
Материалы по теме
Wizz Air о полетах в Британию после Brexit: никаких изменений до конца года не будет 30 января 2020, 17:41
Wizz Air ввела автоматическую регистрацию на рейс 28 января 2020, 10:45
Wizz Air откроет рейсы в Италию по маршрутам, которые прекратил обслуживать Ernest Airlines 13 января 2020, 15:12
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!