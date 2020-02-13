Wizz Air может возобновить работу представительства в Украине
Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что европейскому лоукостеру Wizz Air интересен украинский рынок и возвращение своего представительства в Украину.
Об этом он сообщил в интервью для Лига.Бизнес
"Им (Wizz Air - ред.) интересен рынок Украины и возврат представительства. Они видят, как мы динамично растем на 20% в год, опережая среднеевропейские показатели.
..Когда это будет, на каких условиях говорить не могу - идет диалог. Если получится, это будет большой и важный сигнал для остальных", - подчеркнул министр.
Напомним, в 2015 году Wizz Air закрыл украинскую авиакомпанию "Визз Эйр Украина" и резко сократил количество рейсов из страны. Украинские рейсы перевели на обслуживание венгерской "дочкой" лоукоста.
"К сожалению, мы были вынуждены принять такое решение из-за длительной напряженности в Восточной Украине, девальвации и неустойчивости украинской гривны, ограничения платежей поставщикам в связи с контролем за иностранной валютой и из-за неопределенностью новых порядков для авиации и ограничений, которые могут быть этим вызваны" , - заявила тогда пресс-служба лоукостера.
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