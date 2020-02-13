Что украинцы чаще всего оплачивают в терминалах – исследование

При использовании платежных терминалов наиболее востребованными являются бытовые услуги: мобильная связь, интернет и пополнение банковских карт наличными.

Об этом говорится в исследовании украинской финтех-компании EasyPay.

В топ-5 категорий в Украине по количеству транзакций вошли мобильная связь (30%), интернет (25%), пополнение банковской карты наличными (25%), телевидение (12%) и оплата коммунальных услуг (8%).

Этот список составлен по результатам исследования всего рынка небанковских терминалов (EasyPay и других операторов).

Отмечается, что поведение пользователей терминалов EasyPay немного отличается от общеукраинского портрета — в приоритете оплата интернета, коммунальных услуг, мобильной связи и переводы на карту. На пятом месте категория "такси" (так, водители оплачивают подключение к базе перевозчика и аренду автомобилей таксопарка).

Перечень услуг, которыми пользуются украинцы в терминалах, разнится от региона к региону.

Так, в Киевской области наиболее используемые сервисы: пополнение карты, оплата мобильной связи и оплата кредитов (банки). В Одесской области популярны оплата мобильной связи, пополнение карты и оплата услуг Интернет. Пользователи из Львовской области в 2019 чаще всего пополняли карты, платили за мобильную связь и коммунальные услуги.

"Статистика EasyPay показывает, что украинцы все чаще платят за коммунальные услуги и телеком через финтех-решения. В том числе — терминалы. Люди устали от очередей в банках, но не готовы полностью отказываться от наличных денег" — комментирует Алексей Авраменко, CEO EasyPay.

Как показывает исследование, большинство пользователей небанковских терминалов (как EasyPay, так и других операторов) молоды (26-35 лет) и чаще всего проживают в городах с населением более 100 тыс человек, районных и областных центрах. Таких пользователей терминалов 39% от всего населения Украины. При этом, чем меньше населенный пункт, тем выше частота использования терминалов.

Терминалами EasyPay активно пользуется еще одна целевая аудитория, которую практически не охватывают другие игроки — люди в возрасте 45+ со средним уровнем дохода.

Как показывают данные аналитики, пик роста данной категории пришелся после запуска двух новых услуг: пополнение карты "Альфа-Банк" без комиссии и запуска собственной виртуальной карты EasyPay с кешбеком на ряд финансовых сервисов, в том числе на оплату коммунальных услуг.

32,9% украинцев используют небанковские терминалы для платежей "часто" и "периодически". Еще 12% "иногда" пользуются сервисом. 45% населения Украины контактирует с терминалами хотя бы раз в несколько месяцев.

Экономическая правда