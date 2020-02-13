Крупнейший мировой портовый оператор заходит в Украину

Один из мировых лидеров портовой отрасли, глобальный оператор DP World, приобретает 51% акций Контейнерного терминала ТИС (порт "Пивденный", Одесская область).

Об этом сообщает пресс-служба ТИС.

Сделку реализовала инвестиционная компания SD Capital.

Совладелец ТИС и партнер SD Capital Андрей Ставницер называет это слияние одной из пяти крупнейших прямых M&A от иностранного инвестора, совершавшихся в украинской инфраструктурной отрасли.

Он также рассказал, что DP World внедрит в работу терминала инновации, IT-решения и свою глобальную экспертизу.

"Контейнерному терминалу наше партнерство даст возможность сосредоточиться на оттачивании качества предоставляемых услуг, сфокусироваться на интермодальности и развитии Индустриального парка", – прокомментировал Ставницер.

Филипп Грушко, партнер SD Capital, заявил, что это слияние окажет критически важное влияние на украинский логистический сектор.

"Страна, в которой есть DP World, – важный игрок на мировом рынке морских перевозок и глобальной торговли. Преимущества этой сделки почувствуют не только ее непосредственные участники, но и вся страна. Это знак качества для инвестиционного климата страны, и опора для дальнейшего роста", – заявил Грушко.

Среди первоочередных планов DP World – внедрение в работу ТИС-КТ новейших IT-решений и глобальной экспертизы группы, фокус на интермодальном сегменте грузоперевозок, усиление команды терминала лучшими специалистами со всего мира, развитие на собственных, уже выкупленных ТИС землях индустриального парка по примеру крупнейшей свободной экономической зоны Jebel Ali Free Zone.

Напоминаем:

DP World – один из самых больших портовых операторов мира.

Ключевые бизнесы DP World: порты и терминалы, преимущественно контейнерные; технологические парки и экономические зоны; логистические и морские сервисы.

DP World оперирует 150 бизнесами в 50 странах.

Всего у компании 78 морских терминалов по всему миру.

Контейнерные грузоперевозки – основной бизнес компании, приносящий DP World более половины дохода.

Контейнерный терминал ТИС – самый динамичный в Украине по показателям грузооборота. В 2019 году рост грузооборота в контейнерах превысил 75%.

Контейнерный терминал ТИС активно развивает железнодорожные перевозки.

15 регулярных контейнерных поездов в неделю курсируют из ТИС в Киев, Харьков, Тернополь, Днепр и Чернигов. В планах компании – маршруты в новые города в Украине и за рубежом.

В 2019 году Контейнерный терминал ТИС первым в Украине начал принимать трансшипмент, который соединяет Грузию и Украину, а также замыкает на себя грузы из Армении, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Ирана.

Экономическая правда