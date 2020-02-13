Цифровая культура находится на самом низком уровне за последние 4 года – исследование

В 2019 году ухудшилась ситуация с культурой общения и личной безопасностью в сети интернет.

Об этом говорится в результатах ежегодного исследования, посвященного культуре общения и личной безопасности в сети за 2019 год, проведенного компанией Microsoft.

Согласно полученным результатам, было выделено 21 вид интернет-угроз в четырех категориях: поведенческие, репутационные, угрозы сексуального характера и нежелательных коммуникаций.

58% респондентов признались в том, что они сталкивались с навязчивым поведением (нежелательные контакты и онлайн-мошенничество являлись наиболее распространёнными).

45% подвергались поведенческим угрозам в сети (в основном грубому обращению и троллингу), 37% ― угрозам сексуального характера (зачастую онлайн-домогательствам), 21% ― репутационным угрозам.

Внешность и политика являются главными мотивами грубого обращения в Интернете, при этом для 31% респондентов обе темы являются проблемными.

Неуважительное отношение на почве сексуальной ориентации ― почти 30%, в то время как на основе религии и расовой принадлежности ― 26% и 25% соответственно.

Все возрастные категории, а также мужчины и женщины, указали разные причины грубого онлайн-общения. Для подростков и женщин (38%) внешность была наиболее частым поводом неуважительного обращения в сети, причем девочки-подростки (41%) и взрослые женщины (35%) воспринимают его как основной повод неуместного общения.

Среди взрослого поколения политика (38%) была наиболее частым предлогом онлайн-угроз. Для всех возрастных категорий сексуальная ориентация была вторым по популярности ответом ― 30% считают эту тему наиболее провокационной.

В то же время 60% подростков знают, к кому обратиться за помощью, если им угрожают в Интернете. И только 37% взрослых осведомлены, где искать поддержку.

И взрослые, и подростки утверждают, что чаще всего сталкиваются с неуважительным отношением в Интернете в социальных сетях. Две трети опрошенных отметили, что они подвергались грубому обращению на страничках социальных сетей, 24% ― на медиа ресурсах, 24% ― на форумах, 23% ― на анонимных площадках, 20% ― на игровых сайтах.

Также, по сравнению с предыдущими исследованиями, респонденты чаще признавались в том, что недавно сталкивались с онлайн-угрозами. Например, 40% утверждают, что подвергались интернет-угрозам в течении последней недели или последнего месяца до начала исследования. Три четверти сталкивались с одной из 21 угроз дважды или чаще. Фактически, 40% из всех респондентов признались, что испытывали на себе нежелательное сексуальное внимание, сексуальные домогательства и нежелательные коммуникации в сети три и более раза в жизни (исследование проводилось с 1 по 31 мая 2019 года).

Респонденты ожидают, что в будущем технологии помогут им лучше защитить свою личную информацию и сохранить конфиденциальность. 50% уверены, что компании способны изменить ситуацию в лучшую сторону, и только 17% относятся к этому утверждению пессимистично. 33% считают, что положение дел останется прежним.

Экономическая правда