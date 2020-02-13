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Валютный рынок: предложение доллара и евро преобладает над спросом

Четверг, 13 февраля 2020, 09:25
 

Национальный банк 12 февраля выкупил до 50 миллионов долларов на межбанковском валютном рынке.

12 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,48 - 24,52.

По данным Finance.ua, 12 февраля к 11:00 спрос и предложение на межбанке оказались почти уравновешенными и доллар торговался в пределах 24,47/24,49. Ту валюту, которую продавали нерезиденты под расчеты по ОВГЗ, выкупал сам рынок.

После 11:00 Нацбанк вышел на рынок с покупкой до 50 млн долларов по 24,47 гривни, чем спровоцировал рост котировок до 24,51/24,53 до обеда.

В 14:00 торги уже существенно сбавили обороты, а доллар остановился на отметке 24,51/24,53 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 7 копеек установив его на 13 февраля на уровне 24,49 гривни за доллар.

12 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,50 - 24,52 гривни за доллар.

Экономическая правда

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Экономическая правда
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